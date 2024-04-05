Росія посилить контроль над компаніями у стратегічних галузях – британська розвідка

Від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на загальну суму близько 11,5 мільярда доларів США. Здебільшого у пріоритеті компанії, що належать іноземцям, зокрема, росіянам, які живуть за кордоном.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.

"Цілком ймовірно, що це пов'язано з прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки в російській економіці", – вважають аналітики.

Російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну в Україні. Ця деприватизація, напевно, пов'язана із закликом президента Росії Володимира Путіна у своєму зверненні до нації у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту.

"Збільшення витрат на оборону посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з Росії з початку вторгнення", – додають у британській розвідці.

Російська держава, найімовірніше, посилить контроль над компаніями у стратегічних галузях, таких як оборона.

Також ми писали про те, що Росія переплачує 60% через санкції проти військової промисловості.

Читайте також: