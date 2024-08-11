Росія поскаржилася в ООН на "порушення Україною прав людини" у Курській області

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася до міжнародної спільноти з вимогою засудити дії української армії у Курській області. Омбудсменка стверджує, що військові ЗСУ нібито порушують права людини.

Про це російська правозахисниця повідомила у своєму Telegram-каналі.

Тетяна Москалькова заявила, що наступ України на території Курської області є "варварським нападом", внаслідок якого "постраждали тисячі мирних жителів". Тому Росія направила до ООН заяву, у якій "вимагає засудити тероризм".

"Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини", – заявила російська омбудсменка.

Москалькова додала, що очікує відображення наданої російською стороною інформації у вересневій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Нагадаємо, Кремль намагається применшити масштаб подій в Курській області, щоб уникнути оголошення воєнного стану і запобігти невдоволенню в суспільстві. Саме тому російська влада оголосила у Курській, Бєлгородській та Брянській областях режим "контртерористичної операції",

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