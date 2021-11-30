Росія повинна припинити зловмисні дії та погрози - місія США при НАТО

Американське представництво в НАТО очікує від Росії конструктивних змін у поведінці.

Місія США при НАТО закликала уряд Росії до деескалації напруги на кордонах з Україною і зробити перший крок для цього, повернувшись до взаємного та змістовного діалогу.

Таке повідомлення було опубліковано у вівторок, 30 листопада, на Facebook-сторінці посольства США в Києві.

В ілюстрації до цього поста йдеться про те, що НАТО завжди було відкритим до діалогу з Росією через Раду НАТО-Росія.

Однак, як стверджують у місії США при НАТО, за останні роки Росія активізувала свою зловмисну діяльність в США та Європі, намагаючись розділити союзників по НАТО та дестабілізувати демократичні інститути західних держав.

Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

“Повернення до звичайних відносин між НАТО і Росією неможливе до тих пір, поки не відбудуться чіткі, конструктивні зміни в поведінці Росії”, - йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше РФ припинила діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві. Москва 18 жовтня повідомила, що це кроки у відповідь на рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію у восьми співробітників постійного представництва Росії при НАТО.

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