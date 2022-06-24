Росія повинна вибачитися за брехню про збитий над Донбасом малайзійський Boeing - ПАРЄ

Росія повинна вибачитися за брехню про збитий над Донбасом малайзійський Boeing - ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи вражена дезінформацією, яку поширюють російські органи влади щодо збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

У четвер, 23 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, якою визнала, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році збили російською ракетою. Москву попросили офіційно вибачитися перед родичами жертв авіакатастрофи за поширення дезінформації.

Про це йдеться на сайті організації.

На основі достовірних доказів ПАРЄ вважає “найбільш переконливим сценарій”, за яким літак збили ракетою “Бук”, наданою військовим підрозділам, контрольованим РФ. Водночас версії про те, що український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив рейс MH17, або що в цьому винна ракета, випущена з території, яку контролює Київ, були "ретельно спростовані".

У ПАРЄ заявили, що вражені дезінформацією, яку поширюють російські органи влади щодо збиття цього літака.

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“Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, зокрема послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як свідчать розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада зайшла так далеко, що подала маніпулятивні радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду”, — йдеться у повідомленні.

Москву закликали офіційно вибачитися перед родичами жертв авіакатастрофи “за біль і страждання, спричинені дезінформацією".

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Нагадаємо, у Нідерландах відбулося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

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