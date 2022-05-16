"Росія повинна вивести війська": Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ.
Він наголосив, оскільки Росія розв'язала війну в Україні, то вона має її і завершити.
Про це речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт сказав на брифінгу в понеділок, передає Укрінформ.
"Це російська сторона має завершити війну, вивести свої війська (з України - ред.) та погодитися на переговори для визначення умов досягнення мирної угоди. І українська сторона має вирішувати, на що вона готова погодитися і на що ні. Ніхто не буде вести переговори за Україну, приймати рішення вона має сама", - наголосив речник німецького уряду.
Як повідомляли раніше, директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає можливості нового штурму Києва з боку Кремля.
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