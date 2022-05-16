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"Росія повинна вивести війська": Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ

Дата публікації
Перегляди
2020
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"Росія повинна вивести війська": Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ

Фото: Associated Press

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Захід не висуває жодних передумов щодо мирної угоди між Україною та РФ.

Він наголосив, оскільки Росія розв'язала війну в Україні, то вона має її і завершити.

Про це речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт сказав на брифінгу в понеділок, передає Укрінформ.

"Це російська сторона має завершити війну, вивести свої війська (з України - ред.) та погодитися на переговори для визначення умов досягнення мирної угоди. І українська сторона має вирішувати, на що вона готова погодитися і на що ні. Ніхто не буде вести переговори за Україну, приймати рішення вона має сама", - наголосив речник німецького уряду.

Як повідомляли раніше, директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає можливості нового штурму Києва з боку Кремля.

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