Росія повторює сценарій: президентка Грузії відреагувала на визнання “ЛНР” та “ДНР”

Росія повторює сценарій: президентка Грузії відреагувала на визнання “ЛНР” та “ДНР”

Грузинська лідерка пригадала 2008 рік, коли внаслідок агресії Росії було втрачено 20% території країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на визнання Росією незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”, указ про яке підписав у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін.

У своєму мікроблозі в Twitter вона висловила підтримку територіальної цілісності України.

Зурабішвілі заявила, що Грузія рішуче засуджує “визнання” ОРДЛО Росією, яка повторює "сценарій, який призвів до окупації 20% нашої території”. “Грузія стоїть на вашій стороні, президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність і мир”, - написала вона.

Нагадаємо, у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених “ЛНР” та “ДНР” у Європі обіцяють нові санкції для РФ та зброю проти танків — для України.

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