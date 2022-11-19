Росія пожалілася країнам ОБСЄ на Польщу, яка не пускає Лаврова на засідання організації

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на рішення влади Польщі не пускати на засідання ОБСЄ голову МЗС РФ Сергія Лаврова. У відомстві усім державам ОБСЄ відправили запит з обуренням на адресу Польщі.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС РФ.

У дипломатичному відомстві рішення Варшави називають "безпрецедентним і провокаційним".

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"Польська влада не дає Організації повноцінно виконувати свої функції: спочатку заблокувала можливість участі російських парламентарів в осінній сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, тепер грубо обмежила права нашої делегації на міністерській зустрічі. Подібними руйнівними рішеннями поляки за підтримки своїх однодумців із західного табору штовхають ОБСЄ в прірву" - сказано у заяві.

У МЗС РФ вважають, що є "розсудливі політики" в ОБСЄ, які нібито підтримують Росію у неприпустимості подібних дій. Та попри обурення, російська делегація не буде бойкотувати засідання. Російську делегацію очолить постійний представник при ОБСЄ.

Нагадаємо, 1-2 грудня в польському Лодзі має відбутися засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі. У Польщі вирішили заборонити в'їзд російській делегації. Зокрема, міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.



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