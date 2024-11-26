Росія прагне до 2029 року досягти спроможностей для нової агресії – німецький генерал

В ФРН чітко усвідомлюють – те, що відбувається з Україною, може статися і зі східними сусідами Німеччини.

У Німеччині бачать ознаки того, що російська армія прагне до 2029 року досягти таких спроможностей, які б дозволили здійснити нову агресію, зокрема проти країни НАТО.

Про це керівник спецштабу з питань України при Міноборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг розповів у розмові з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Фройдінг акцентував, що Росія зараз є та лишиться в осяжному майбутньому найбільшою загрозою для Західної Європи і для Європи в цілому.

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"Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і зі східними сусідами Німеччини", – сказав генерал.

За його словами, Росія готується збільшити свою військову потужність та чисельність армії, що дозволили би влаштувати будь-яку нову агресію.

"Ми дуже чітко бачимо часові рамки і розуміємо, що до 2029 року, тобто за 5 років, російські збройні сили прагнуть досягнути таких військових спроможностей, які дозволили б їм здійснити будь-яку нову агресію, у тому числі проти держави НАТО. Ми повністю усвідомлюємо це, і серед нашого населення також зростає усвідомлення цього", – розповів керівник спецштабу з питань України при Міноборони ФРН.

Нагадаємо, раніше видання Die Welt повідомляло, що Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО. Однак експерти не очікують збройного нападу на країни Альянсу протягом найближчих 7-10 років.

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