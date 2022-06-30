Росія пригрозила Болгарії розірванням дипломатичних відносин через вислання 70 дипломатів

Москва надіслала Софіії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Росія розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин із Болгарією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Про це посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова заявила в четверг, 30 червня, в ефірі болгарського телеканалу BNT.

"Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (вислання - ред.) не може пройти непоміченим", - прокоментувала вона відповідь Росії на вислання дипломатів.

На уточнення, про що йдеться, Мітрофанова заявила: "Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення".

Крім того, болгарські ЗМІ у четвер повідомили про те, що Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдні 1 липня, інакше "перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія".

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем’єра й очікує на подальші дії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив, що 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до Москви.

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