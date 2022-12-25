Росія пригрозила Кишиневу "катастрофою" через співпрацю з НАТО: у Молдові відреагували

Нещодавно в МЗС Росії заявили, що посилення співпраці Молдови з країнами НАТО "підриває" безпеку цієї держави.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін виступив з погрозами Молдові, заявивши про "катастрофу" через її співпрацю з НАТО. Так, за його словами, "активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови".

У Молдові натомість відреагували на черговий закид Кремля, і заявили, що Молдова – мирна, нейтральна та вільна держава.

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі. Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну", – заявив спікер МЗС Молдови Даніель Воде.

У Молдові заговорили про ймовірність нападу Росії

Днями керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року, а реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні. За його інформацією, Росія має намір "іти далі", щоб створити коридор з невизнаною Придністровсткою республікою, територія якої є сувернною частиною Молдови.

Натомість колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав заяву Молдови щодо ймовірного нападу Росії 2023 року критичною. Він наголосив, що для того, щоб дійти армії РФ до Молдови після Бахмута, є ще декілька міст в Україні.

Читайте також: