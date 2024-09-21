Росія пригрозила Молдові “втягненням у конфлікт” через українські літаки F-16

У п'ятницю, 20 вересня, МЗС Російської Федерації звернулося до Республіки Молдова з вимогою не втручатися “в конфлікт в Україні”. Попередження стосується інформації про ймовірне розташування на авіабазі Меркулешти деяких літаків F-16, які призначаються для України.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на агентства EFE і ТАСС.

“Ми ще раз наполегливо просимо Кишинів утриматися від необдуманих кроків, які можуть перетворити Республіку Молдова на учасника конфлікту в Україні”, — заявила на прес-конференції речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, у росіян з'явилася інформація про плани Румунії відправити до Молдови мобільну станцію технічного обслуговування винищувачів F-16 з метою їх подальшого розміщення на аеродромі Меркулешти.

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“Це нове підтвердження того, що Кишинів готує ґрунт для надання інфраструктури молдовського аеропорту для прийому літаків, переданих Заходом для потреб української армії”, — продовжила Захарова.

Речниця російського МЗС заявила, що у Молдові відбувається “процес мілітаризації” і звинуватила в цьому Німеччину, Францію, Польщу та країни Балтії.

Захарова пригрозила владі Кишинева на чолі з проєвропейським президентом Майєю Санду, що “безвідповідальні ігри” можуть мати “трагічні наслідки, які шкодять безпеці”.

Повідомлення про нібито розміщення в Республіці Молдова літаків F-16, призначених для України, з’явилися ще в серпні, коли Кишинів спростував їх і звинуватив Москву в реакції на “фейкові новини в Інтернеті”.

Аеродром Меркулешти — авіабаза, розташована в північній частині Республіки Молдова.

Нагадаємо, українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії.

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