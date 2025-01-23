Економіка Росії "затягує пояси": в ISW розкрили секрети Кремля, що насправді відбувається в РФ

Кремль запровадив політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство має проблеми з нестачею робочої сили.

Росія розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на створення хибного враження про благополуччя економіки Росії, незважаючи на наявність серйозних макроекономічних проблем, які пов'язані з війною в Україні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму звіті.

За інформацією аналітиків, 22 січня Володимир Путін заявив, що 2024 рік був "сильним" для російської економіки. Він підкреслив, що бюджетний дефіцит становив керовані 1,7%, а не нафтогазові доходи зросли на 26%, досягнувши 25,6 трлн рублів (близько $257,9 млрд). Він також анонсував підвищення військових і страхових пенсій на 9,5% у відповідь на зростання інфляції.

Bloomberg повідомив, що Міністерство фінансів Росії оприлюднило звіт, в якому стверджується, що доходи бюджету Росії в грудні 2024 року досягли рекордного рівня понад 4 трильйони рублів (приблизно 40 мільярдів доларів США) — збільшення на 28% порівняно з груднем 2023 року, що є найвищим рівнем з 2011 року.

Однак аналітики ISW зазначили, що офіційні цифри не відображають реальних економічних проблем, серед яких: надмірні витрати на оборону, висока інфляція та зростаючий дефіцит бюджету.

Також російське суспільство стикається з дефіцитом робочої сили, демографічними проблемами та зменшенням заощаджень.

Нагадаємо, Подоляк прогнозує "швидкі наслідки" у разі суттєвого руйнування економіки Росії та суттєвого збільшення панічності у соціальних настроях.

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