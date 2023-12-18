Росія припинила привозити мігрантів на кордон з Фінляндією після закриття КПП

Мігранти, які раніше прибули до кордону з Фінляндією, розʼїхалися.

Після рішення уряду Фінляндії повторно перекрити пункти пропуску з Росією, тупи припинили прибувати шукачі притулку.

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Про це інформує видання Yle.

Фінські прикордонники розповіли журналістам, що протягом 17 грудня на східний кордон Фінляндії не прибуло жодного шукача притулку після того, як були закриті пункти пропуску з Росією.

Разом з тим повідомляється, що одна людина перелізла через паркан і потрапила на територію Фінляндії біля КПП Ваалімаа. Після цього було прийнято рішення посилити паркан та відеоспостереження.

Також у прикордонній службі повідомили, що на момент закриття КПП у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 осіб, але пізніше розвернулась та пішла назад. Ще одна група людей залишилась на ніч біля паркана та грілась біля вогнища, однак на наступний день всі розʼїхалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін звинуватив НАТО, що вони нібито "затягли" Фінляндію до Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Фінляндії виявили прихований експорт 3,5 тисячі безпілотників до Росії.

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