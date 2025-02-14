Росія припинить бойові дії в Україні за однієї умови: яка роль США — WSJ

Господар Кремля Володимир Путін добився того, чого він давно вимагав: прямих переговорів із США щодо України.

Росія припинить вести бойові дії тільки в тому випадку, якщо США перестануть надавати військову допомогу Україні та обмежать її здатність захищати свою територію.

Про це пише в четвер, 13 лютого, WSJ з посиланням на експертів.

У виданні зазначили, що Москва давно намагається виключити Україну та її союзників у Європі з переговорів стосовно завершення війни, відкинувши уряд у Києві як нелегітимний. У Кремлі стверджують, що Вашингтон несе відповідальність за продовження війни, тому тільки він може домовитися з Росією про її припинення.

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Оголошені президентом Трампом мирні переговори з Росією дають господарю Кремля Володимиру Путіну те, чого він давно вимагав: прямі переговори з США щодо України.

Однак ці переговори, ймовірно, будуть довгими та затягнутими — Росія погодиться на припинення вогню лише в тому випадку, якщо США відмовляться від підтримки України та обмежать можливості Києва захищати свою територію.

Директор Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні Олександр Габуєв вважає, що першим кроком для перемоги Путіна стане те, що Україна не потрапить в західний табір ࠢі втратить можливості робити суверенний вибір щодо заходів безпеки.

Кінцевою метою Путіна в переговорах з американською стороною експерт називає не тільки забезпечення своїх досягнень в Україні та запобігання поновленню бойових дій після будь-якої угоди про припинення вогню, але й те, щоб Україна не мала можливості військово протистояти Росії в майбутньому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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