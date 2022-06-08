Росія прирікає на смерть мільйони людей: у МЗС Італії висловилися про блокування РФ експорту зерна

Росія прирікає на смерть мільйони людей: у МЗС Італії висловилися про блокування РФ експорту зерна

Мільйони людей можуть померти від голоду, якщо Росія не зніме блокування українських портів у Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише The Guardian.

За словами голови МЗС Італії, наступні декілька тижнів гратимуть важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи.

"Я хочу чітко сказати, що ми очікуємо чітких та конкретних сигналів від Росії, тому що блокувати експорт зерна - значить тримати у заручниках та прирікати на смерть мільйони дітей, жінок та чоловіків", - заявив Ді Майо.

Своєю чергою міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб відзначив зростання цін на паливо й основні продукти харчування в його країні. Він закликав припинити війну в Україні "за будь-яку ціну".

"Світ не може продовжувати перебувати у владі військових криз у Європі чи інших регіонах світу", - додав Бу Хабіб.

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з ООН щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

8 червня голова російського МЗС Сергій Лавров прибув до Туреччини домовлятися про коридори для безпечного вивозу зерна з українських портів.

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