Росія "приставила зброю до голови України" і має два шляхи – у США зробили заяву напередодні перемовин із Москвою

Росія "приставила зброю до голови України" і має два шляхи – у США зробили заяву напередодні перемовин із Москвою

США не очікують якогось прориву від переговорів із Росією.

США продовжуватимуть надавати Україні оборонні військові засоби, необхідні для посилення української армії. Наразі ж РФ "приставила зброю до голови України", а тому Вашингтон не очікує прориву від перемовин із Москвою.

Таку заяву зробив у бесіді з телеканалом CNN держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні російсько-американських переговорів.

"Ми ясно заявили, що продовжимо підтримку України шляхом надання їй оборонного військового обладнання, щоб вона могла захистити себе", - наголосив він.

Блінкен зазначив, що "також ясно, що у разі подальшої російської агресії НАТО ще більше посилюватиметься". Крім того, він додав, що РФ слід обрати між діалогом і конфронтацією.

"Є шлях діалогу та дипломатії, щоб спробувати вирішити деякі з цих розбіжностей і уникнути конфронтації. Інший шлях — це конфронтація та серйозні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України", - сказав Блінкен.

Коментуючи майбутні переговори США і РФ, Блінкен сказав, що на тлі великого нарощування військових сил Москви на кордоні з Україною прогрес у діалозі буде важким.

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"Дуже важко побачити, що це станеться, коли триває ескалація, коли Росія тримає зброю біля голови України зі 100 000 військовослужбовців поблизу її кордонів", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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