"Росія притримувала газ": Зеленський звинуватив Кремль у шантажі усього демократичного світу

Український президент вважає, що Росію більше не можна вважати надійним торговельним партнером.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Російську Федерацію у провокуванні навмисного зростання цін на енергоносії в Європі та загалом у демократичному світі.

Про це він заявив у своєму зверненні до Світового банку.

“Маючи достатній експортний потенціал, вони постійно притримували зокрема газ, щоб створити болісні цінові умови для європейських споживачів. Щоб люди тиснули на свої уряди в середині держави заради політичних інтересів Росії”, - підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, прикладів такого шантажу з боку Кремля є достатньо, і всі ці приклади “свідчать, що Росія більше не може вважатись нормальним і надійним постачальником енергоресурсів, нормальним і надійним торговельним партнером”.

Звернення Володимира Зеленського до Світового банку

Нагадаємо, у шостому пакеті санкцій Євросоюзу проти країни-агресора Росії планується нафтове ембарго.

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