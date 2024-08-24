Росія "продає" всі державні шахти в окупованій Луганській області — ЦНС

Росія обманом планує вивезти все обладнання з українських шахт на Луганщині.
У тимчасово окупованій Луганській області російські окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим "інвесторам".
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Враховуючи, що всі дії окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори "просто вивезуть обладнання", а шахти закриють, як це вже було в сусідній Донецькій області.
У ЦНС наголосили, що ворог фактично вбив вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема:
- більшість шахт закрита і пограбована;
- в регіоні дефіцит шахтарів;
- ті шахтарі, що залишились, не отримують заробітну плату місяцями.
Крім того, Центр національного спротиву закликав повідомляти про колаборантів, аби притягнути їх до відповідальності.
"Анонімність звернень гарантована", - наголошують у повідомленні.
Нагадаємо, одне з провідних світових медіа, The New York Times, побувало на шахтах компаній Метінвест і ДТЕК і розповіло історії українських жінок, які у скрутні для країни часи опановують історично чоловічі професії.
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