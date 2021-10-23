Росія продовжує бити власні "ковідні" рекорди: майже 38 тис. захворілих та понад тисяча померлих за добу

Росія продовжує бити власні "ковідні" рекорди: майже 38 тис. захворілих та понад тисяча померлих за добу

Антирекорди щодо приросту коронавірусу в РФ оновлюються від 14 жовтня.

За минулу добу у Росії виявлено 37 678 випадків коронавируса. Зафіксовано 1 075 летальних випадків.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

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Крім того, за добу в Росії повністю одужали 26 077 осіб.

Найбільше нових випадків було виявлено в Москві - 7 803, Санкт-Петербурзі - 3 360 та Московській області - 2 783.

Загалом від початку пандемії в Росії виявлено 8 205 983 випадки коронавируса у 85 регіонах. За весь період зафіксовано 229 528 смертей, одужали 7 143 137 осіб. Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смерті від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні з 30 жовтня по 7 листопада включно . Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.

. Про це його попросив російський уряд. коронавірусної інфекції. Також у Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19., які діятимуть від 25 жовтня 2021 року по 25 лютого 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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