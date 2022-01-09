Росія продовжує перекидати військових до Казахстану: скільки сил задіяно

У складі повітряного угруповання залучено понад 70 літаків Іл-76.

Росія продовжує перекидання військових та техніки ВДВ до Казахстану.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Літаками військовотранспортної авіації з аеродромів Московської та Іванівської областей продовжується перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану. Завантажені технікою літаки Іл-76 вночі злітають із аеродрому Чкаловський. Потім вони приземляться на аеродроми Алмати та Житиген у Казахстані.

Також читайте Протести в Казахстані: що відбувається в країні вранці 9 січня 2022

У складі повітряного угруповання, створеного Міноборони РФ для цілодобового перекидання підрозділів та техніки російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану, залучено понад 70 літаків Іл-76.

Нагадаємо, підрозділи зі складу російського "миротворчого контингенту" прибули до Казахстану, де нібито охороняють важливі державні та військові об'єкти, а також "сприяють казахстанським силам правопорядку у стабілізації ситуації та повернення її у правове поле".

Раніше в Казахстані продовжили комендантську годину: громадян просять не підходити близько до вікон заради власної безпеки.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

Що відбувається в Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Протести у Казахстані: серед жертв під час масових заворушень і їх придушення є діти | Новини світу