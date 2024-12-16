Росія продовжує вивозити війська з Сирії: деталі від ГУР

У неділю, 15 грудня, колони військ держави-агресора продовжили стягуватись з глибини країни до баз у Хмеймімі та Тартусі. Кремль сподівається зберегти контроль над ними.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Військово-транспортні літаки РФ продовжили човниковий рух з Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловска, Нижнього Новгорода та Махачкали", - йдеться у повідомленні.

До вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія залучила:

Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку;

два Іл-76МД зі складу МВС РФ та два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури міноборони держави-агресора.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, у Сирії сталося падіння режиму Асада через вдалу операцію повстанців. З огляду на це російський контингент був змушений стрімко залишити країну.

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