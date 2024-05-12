Росія продовжує йти під воду: в одній з областей затоплено сотні будинків

Рівень води в річках на півночі області продовжить зростати.

У країні-агресорці РФ через паводки в Омській області прорвало дамбу.

Про це пишуть росЗМІ.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив, що вранці, 11 травня, рівень води в річках Іртиш, Ішим, Туй зростає.

"Загроза затоплення населених пунктів у Тевризькому та Тарському районах", – ідеться в повідомленні.

Згодом він додав, що на півночі області склалася "досить непроста ситуація", пов'язана з весняним паводком.

За даними Об'-Іртишського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, рівень води в річках на півночі області продовжить зростати.

"13-15 травня повінь може прийти в Тарський і Муромцевський райони. Працюємо над зміцненням насипів, готові пункти тимчасового розміщення для наших жителів. Наразі із зони затоплення в Усть-Ішимському районі евакуйовано понад 400 осіб. Постраждалих і загиблих немає", – додав він.

Омську область Росії затопило

Росія продовжує йти під воду

Нагадаємо, після повторного прориву дамби в російському місті Орську Оренбурзької області, де відбувається катастрофічне затоплення, припинив роботу нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез”.

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