Росія продовжує йти під воду: в одній з областей затоплено сотні будинків

Рівень води в річках на півночі області продовжить зростати.
У країні-агресорці РФ через паводки в Омській області прорвало дамбу.
Про це пишуть росЗМІ.
Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив, що вранці, 11 травня, рівень води в річках Іртиш, Ішим, Туй зростає.
"Загроза затоплення населених пунктів у Тевризькому та Тарському районах", – ідеться в повідомленні.
Згодом він додав, що на півночі області склалася "досить непроста ситуація", пов'язана з весняним паводком.
За даними Об'-Іртишського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, рівень води в річках на півночі області продовжить зростати.
"13-15 травня повінь може прийти в Тарський і Муромцевський райони. Працюємо над зміцненням насипів, готові пункти тимчасового розміщення для наших жителів. Наразі із зони затоплення в Усть-Ішимському районі евакуйовано понад 400 осіб. Постраждалих і загиблих немає", – додав він.
Нагадаємо, після повторного прориву дамби в російському місті Орську Оренбурзької області, де відбувається катастрофічне затоплення, припинив роботу нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез”.