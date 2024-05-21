Росія продовжує йти під воду: що відомо про наслідки та як реагує Путін

Росію знову топить: кармічну естафету перехопила Якутія. Затоплені десятки населених пунктів. Оголошено надзвичайний стан.

Що там заливає, які наслідки і як росіяни борються з водою – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

На Росії знову потоп

Росія знову потроху йде на дно. Словом, тепер кармічну естафету підхопила Якутія, особливо з висоти пташиного польоту видно, як сотні будинків пішли під воду.

А вже 20 травня глава регіону Айсен Ніколаєв підписав указ про оголошення режиму надзвичайного стану регіонального рівня, хоча ще 19 травня писав, що вода потроху спадає. Але щось пішло не так.

Деталі потопу

Cтався потоп через підйом води в річці Лєна, там підтопило три населені пункти. Як повідомляють російські пропагандистські видання, за даними МНС країни-агресорки, йдеться про села Нерюктяїнськ 1-й, Нерюктяїнськ 2-й та Кіллах. Там підтоплено 109 ділянок і понад сто житлових будинків з населенням у 320 осіб, з яких 30 дітей.

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Також через паводки підтопило щонайменше чотири ділянки автодороги "Умнас". Місцевих жителів евакуювали. Вони перебувають у пунктах тимчасового розміщення чи переїхали до родичів в інші міста. Водночас вище керівництво країни особливо заяв не робило, але яке їм діло до жителів Якутська, в принципі дивуватися нічому. Ну й сам за себе говорить той факт, що Путін поспішив відправити свої літаки на порятунок іранського президента.

РФ проситься на дно

Нагадаємо, що схожа історія вже була 5 квітня: у російському місті Орськ прорвало дамбу, цей потоп здійняв більше галасу, тоді жителів районів теж евакуювали, але потім трапився ще один прорив. Вода дісталася Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області РФ запроваджували режим надзвичайної ситуації. Тоді цю повінь назвали найгіршою в історії РФ, й воно не дивно, адже мало того, що потопило хати, то в Курганській області, яку так намагалися вберегти від повені, вода затопила старі уранові шахти.

А це, за словами екологів, означає, що радіоактивний розчин потрапив до річки Тобол, що рано чи пізно призведе до зростання захворювань у регіоні. До зони затоплення внаслідок повені потрапили старі свердловини родовища "Добровільне", на якому видобуває уран одне з підприємств "Росатома".

Такого давно не було

Востаннє така ситуація у РФ спостерігалася років 80 тому. Й питання, чому дамби не витримали, нікуди не зникає.

Ба більше, люди ще й вийшли бунтувати, бо що, бо владі байдуже, чи є їм де жити, після того як їхні будинки залило водою. Місцеві навіть записували відеозвернення до самого Путіна.

Але люди не врахували, що Путіну на всіх них начхати. Не його ж Кремль йде під воду, а всього лиш домівки простих людей.

Але найбільш завбачливим виявився мер затопленого Орська. З нього й так мало шкуру не здерли.

Люди під воду, мер - в Дубаї

Але згодом з’ясувалося, що той на ничку скупив елітну нерухомість у Дубаї. Це з’ясували розслідувачі з фонду Навального. Мер Орська Василь Козупиця виявився завбачливим і ще місяць тому перевіз свою родину на курорт, де заздалегідь купив житло за щонайменше півмільйона доларів. Чим в інстаграмі похизувалася його невістка.

Чи вийде виїхати самому Козупиці - питання цікаве, але до мера підступає все більше питань, як від влади, яка може спустити на нього всіх собак, так і від розлючених місцевих. Отож, що ми маємо: ті, хто хотіли затопити Херсонщину підірвавши Каховську ГЕС, тепер тонуть самі, й ті ж, хто тероризує Україну і світ підривом Запорізької АЕС й влаштовує на атомці провокації, тепер хльобне радіації разом з питною водою. Й, можливо, нам би хотілось поспівчувати, та вже немає як і чим на третьому році повномасштабної війни.

Горе, яке Росія накоїла, а росіяни хто відверто, а хто мовчки підтримав, просто повертається туди, звідки прийшло.

Раніше ми розповідали, що рівень води в річках на Уралі та південно-західному Сибіру Росії продовжує швидко зростати. Це спричинило затоплення сотень будинків.

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