Росія програє в енергетичній війні із Заходом: економіст-міжнародник навів три ознаки

Названо три головні чинники, за якими РФ не зможе перемогти в енергетичній війні із Заходом.

На початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС ще був найбільшим покупцем енергоресурсів РФ, але тепер європейські країни назавжди пішли.

Про це заявив економіст Фатіх Біроль, який очолював Міжнародне енергетичне агентство, пише Bild.

Він також назвав три головні чинники, за якими Росія не зможе перемогти в енергетичній війні із Заходом.

Першою ознакою, за словами Біроля, є статистика: на початку війни 75% експортного російського газу та 55% експортної російської нафти отримували стани Європи.

"ЄС був найбільшим покупцем російських енергоресурсів, але тепер він назавжди пішов. Для того, щоб постачати газ та нафту азіатським країнам, Росії доведеться витратити десятки років на будівництво нових трубопроводів", - зазначив експерт.

Ба більше, Росія не зможе переорієнтувати постачання газу та нафти навіть морським шляхом. Так, танкер з енергоресурсами йде з Росії до Європи близько п'яти днів, а Азію - від 65 до 75 днів.

Третьою причиною програшу Росії у газовій війні є технології.

"Енергетичним гігантам країни-агресорки знадобиться багато новітніх технологій для розробки геологічно складних родовищ нафти та газу. Той факт, що більшість західних технологічних компаній пішли з російського ринку, ускладнить не тільки збільшення, а й навіть підтримання колишнього рівня видобутку", - додав експерт.

Нагадаємо, що у РФ горів великий нафтопереробний завод.

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