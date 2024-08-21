Росія просить жителів трьох своїх областей не заходити на сайти знайомств: що сталося

У російському МВС дали поради громадянам, які мають завадити українським військовим збирати розвідувальні дані на території РФ.

МВС Росії просить жителів Курської, Бєлгородської та Брянської областей не користуватися камерами відеоспостереження та сайтами знайомств, щоб завадити ЗСУ збирати розвіддані.

Про це повідомляють російські медіа.

Російське МВС випустило пам'ятку з інформаційної безпеки на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей. У ній вказані рекомендації поведінки в соціальних мережах для звичайних громадян, для військових і працівників силових структур. У відомстві очікують, що ці поради завадять українським військовим збирати розвідувальні дані на території Росії.

За інформацією видання "Медуза", жителів трьох областей РФ просять відмовитися від використання камер відеоспостереження і сервісів онлайн-знайомств, які активно використовуються "для легендованого збору інформації".

"Противник масово виявляє IP-діапазони на наших територіях і підключається до незахищених камер відеоспостереження віддалено, переглядаючи все – від приватних дворів до доріг і трас стратегічного значення. У зв'язку з цим, якщо немає гострої необхідності, то камерами відеоспостереження краще не користуватися", – цитує пам'ятку від МВС одне з російських агентств.

У відомстві також попросили росіян не публікувати у соцмережах записи із відеореєстраторів та не вести стрім під час поїздок автомагістралями, адже на них може потрапити військова техніка.

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Російським військовим у прикордонних областях рекомендовано не використовувати телефони з великою кількістю службової та особистої інформації, не відкривати посилання від незнайомих людей, а також видаляти з чатів товаришів по службі, які потрапили в полон, або до чиїх телефонів противник отримав доступ.

Силовикам і військовим вказали відключити функцію "Люди поруч" у телеграмі, видалити фото та змінити нікнейми, за якими можливо вирахувати місце служби.

"Якщо в пошуковій видачі ваш номер виходить як записаний у третіх осіб у вигляді "Льоша ФСБ", "Паша Росгвардія", "Міша 123 полк", цей номер потрібно змінити, він скомпрометований", – заявили в російському МВС.

Там також рекомендували службовцям прикордонних територій закрити персональні дані і прибрати всі геомітки у соцмережах, аби українські сили не могли "виявити фактичне місце розташування військових і силовиків".

Нагадаємо, 9 серпня на території Курської, Бєлгородської та Брянської областей було запроваджено режим контртерористичної операції.

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