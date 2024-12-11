"Росія просто у такій дупі": розвідка перехопила розмову громадянки РФ

Росіянка підозрює погане становище країни-агресорки, і що правди населенню ніхто не каже.
Українська розвідка перехопила телефонну розмову жительки Бєлгородської області, де та заявляє про погане становище Росії, про яке громадяни "просто не знають".
Відповідний аудіозапис ГУР Міноборони України опублікувало в Мережі.
У телефонній розмові цивільна жителька Бєлгородської області припускає, що становище Росії не надто веселкове, але правди населенню ніхто не каже.
"Чула одну передачу – так сказали, що Росія просто у такій дупі, що нам мало не здасться, ми просто не знаємо і нам ніхто не каже. Все "перелом" казали, 23-й – "перелом", потім – 24-й, тепер – 25-й", – розповіла росіянка.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Сказали, что россия просто в ж…пе ― мы просто не знаем”
До слова, за оцінками ISW, Росія втрачає здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектору і водночас зберігати економічну стабільність. Усе через зростання витрат на війну, корупцію, брак робочої сили та інші фактори.
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