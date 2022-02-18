Росія проведе навчання з балістичними ракетами під керівництвом Путіна

Росія проведе навчання з балістичними ракетами під керівництвом Путіна

Участь у навчаннях візьме і флот.

У Росії 19 лютого під керівництвом Володимира Путіна проведуть навчальні пуски балістичних та крилатих ракет.

По це повідомили у російському Міноборони.

"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили у відомстві.

У Міноборони РФ наголошують, що навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Нагадаємо, в російському Міноборони повідомляли, що ч ерговий військовий ешелон із технікою підрозділів танкової армії ЗВО ( Західного військового округу - Ред. ) вирушив до пункту постійної дислокації після завершення планових навчання. Зазначається, що перевезення танків та броньованої гусеничної техніки здійснюється залізничним транспортом на відстань близько однієї тисячі кілометрів.

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