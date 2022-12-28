Росія прямує до ізоляції: як від Путіна і агресорів відвернувся весь світ

Президент Росії Володимир Путін все глибше опиняється в міжнародній ізоляції. Захід не зважає на натяки Кремля про готовність до переговорів і посилює тиск.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над визнанням Росії "країною-спонсором тероризму". Європарламент вже проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Схожі рішення ухвалили НАТО, Нідерланди та Польща. Крім того, американські конгресмени виступили з ініціативою щодо виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Щотижневий журнал The Week помістив на свою обкладинку президента РФ Володимира Путіна серед осіб 2022 року. Американська та британська версії видання зобразили Путіна ізгоєм. У першому варіанті заплямований кров'ю портрет російського диктатора висить на дереві, тоді як лідери Заходу святкують Різдво із президентом України Володимиром Зеленським.

У британській версії Путін у військовій формі намагається зруйнувати сніговик у синьо-жовтих шапці та шарфі.

Все більше країн відвертаються від Росії, на цьому фоні Кремль збільшує контакти з державами СНД і авторитарними режимами на кшталт Ірана і КНДР.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо перспектив міжнародної ізоляції Кремля.

Путіна принизили на двох самітах

Президента Росії Володимира Путіна публічно принизили на двох самітах, після чого кремлівський лідер ухвалив пакет "самовбивчих" рішень, розповів публіцист та соціолог Андрій Піонтковський.

Піонтковський нагадав, що у вересні-жовтні було два саміти — Шанхайська організація співпраці в Самарканді та Нарада з взаємодії та заходів довіри в Азії в Астані.

"У Самарканді на саміті ШОС його публічно "відшмагали" Сі і Моді. Вони на очах усього світу читали нотації, що так не поводяться люди в 21 столітті, особливо неприпустимий ядерний шантаж. Ядерний шантаж викликав різку реакцію не тільки США, але і Китаю, і Індії. А потім він поїхав до Астани. Там дрібніші були колеги, так званий саміт СНД, але там він навіть більшого приниженням зазнав. Цілком здавалося б вірні васали Рахмон і Бердимухаммедов казали - Володимире Володимировичу, що ж ви продовжуєте поводитися з нами як з союзними республіками? Ми ж давно вже ніякі не союзні республіки", — нагадав він.

За словами Піонтковського, Путін, повернувшись до Москви, ухвалив пакет "самовбивчих рішень" - мобілізація, анексія територій чотирьох областей України, а також підрив обидвох "Північних потоків".

Зазначимо також, що світові лідери бойкотували російську делегацію на саміті G20, який проходив на Балі 15 листопада. Президент РФ Володимир Путін не поїхав на саміт, а відправив голову МЗС Сергія Лаврова. Під час саміту G20 Сергія Лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Лавров втік із саміту G20 за годину до масованих обстрілів України.

Кремль проявив "небачену активність"

Росія, щоб компенсувати відсутність реальних міжнародних перемог, розвинула активність на пострадянському просторі, зауважує російський правозахисник і блогер Марк Фейгін.

Він прокоментував неформальний саміт очільників СНД у Санкт-Петербурзі 26 грудня, де учасники підбили підсумки співпраці 2022 року, а Путін заявив про розбіжності між членами СНД.

"Крім Лукашенка, зібралися основні особи з Центральної Азії, Азербайджан, Вірменія представлені. Путін виявляє небачену активність. За останні місяць-півтора вони збираються у ширшому чи вужчому складі – ОДКБ, ШОС у Самарканді, ЄврАзЕС", - розповів Фейгін у розмові з радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

За його словами, "активність шалена на напрямі колишнього СРСР".

"При тому, що Путін завжди всіх кудись втягує - то в газовий союз кликав Казахстан і Узбекистан, то активно робить зусилля за напрямом Вірменія-Азербайджан, намагається грати на ситуації, що він може керувати", - додав блогер.

Своєю чергою, Олексій Арестович зазначив, що Путін втратив міжнародний вплив та значною мірою ізолював Росію.

"Він змушений спиратися на ресурси, які йому доступні. СНД частково від нього залежить, він діє тому полі, яке доступно. По-друге, він зображує до кінця року відсутність послання Федеральним зборам, відсутність зустрічей з великим бізнесом, відсутність виступів, п'яте-десяте, він демонструє зовнішньополітичну активність, прагнучи показати перш за все "дорогим росіянам", що не ізольовані або ізольовані не до кінця, і він рукостисний, вирішує якісь питання і таке інше", - пояснив Арестович.

Радник ОПУ нагадав, що 30 грудня - день 100-річчя СРСР.

"Тут не можна не показати, що нехай у такому неоднозначному вигляді, але СРСР живий. Активність іде, це колишній Радянський Союз, усі тиснуть руки, усі зустрічаються, кажуть, а лідером цього, як і раніше, залишається Москва. Людина намагається керувати тим ресурсом, який має", - зазначив він.

Три головних союзники Росії у війні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав союзниками Росії у війні проти України Іран, Білорусь і КНДР.

"Іран (дрони/ракети), Північна Корея (амуніція/зброя), Білорусь (інфраструктура/територія/техніка). Фактично і юридично підтверджені союзники Росії у форматі окупаційної війни, масових вбивств цивільного населення та навмисної руйнації міст України. Буде солідарна відповідальність", – зазначив він.

Як відомо, Росія восени почала активно запускати по Україні іранські дрони Shahed-136. Окупанти їх перефарбували та перейменували на "Герань". Головною мішенню дронів-камікадзе стала енергетична інфраструктура України. Спочатку Іран категорично заперечував, що передав Росії свої безпілотники. Згодом у МЗС Ірану визнали, що це їхні безпілотники, проте заявили, що кілька дронів нібито продали Росії ще до 24 лютого.

За інформацією української розвідки, Росія веде переговори з Іраном щодо закупівлі балістичних ракет, щоб поповнити свої запаси.

Своєю чергою, Північна Корея, за даними розвідки США, таємно постачає до Росії боєприпаси, які потім можуть використовуватись у війні проти України.

"У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів, водночас приховуючи справжнє призначення постачань зброї, намагаючись зробити так, ніби вони відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки", - заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

Керівництво КНДР прогнозовано відкидає всі звинувачення.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Іран і КНДР не володіють достатніми обсягами озброєння та техніки, щоб забезпечити Росію.

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