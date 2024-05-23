Росія раптом прибрала з річки Нарва естонські буї: яка причина і що це взагалі означає

Росія прибрала буї на річці Нарва на кордоні з Естонією, чим викликала занепокоєння естонської влади, яка вимагає пояснень і повернення буїв.

Російські прикордонники прибрали з прикордонної з Естонією річки Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни. Естонія чекає пояснень з цього приводу.

Про це повідомляє ERR та Reuters.

В ніч на 23 травня російські прикордонники прибрали кілька десятків буїв, розташованих в естонській частині Нарви, які маркують судноплавне русло річки. Естонія щорічно встановлює ці буї перед початком літа, іноді зі змінами – оскільки глибина річки у тій чи іншій зоні з часом змінюється. Цьогоріч їх почали встановлювати 13 травня.

Керівник регіонального бюро прикордонної охорони Еерік Пургель пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але від 2023 року РФ не погоджується з пропозиціями Естонії.

"Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води", – пояснив Пургель.

За його словами, цьогоріч в РФ заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. За минулу ніч проти 23 травня, російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких Росія не погоджувалася.

"Департамент поліції та прикордонної охорони зв’язався з російською прикордонною службою та вимагає пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше погоджений фарватер змінився, і якщо докази не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", – додав Пургель.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, коментуючи інцидент, зазначила, що Таллінн буде підходити до випадку врівноважено та, за необхідності, консультуватися із союзниками.

"Ми зараз бачимо це частиною ширшої схеми, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу", – зазначила Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна зазначив, що випадок варто сприймати спокійно, тому що це частина провокативної поведінки, до якої останнім часом вдається Росія.

Нагадаємо, раніше на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, в "день побєдобєсія РФ", 9 травня, повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

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