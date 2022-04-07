"Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії": Зеленський заявив про штучно створений РФ дефіцит на газовому ринку

"Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії": Зеленський заявив про штучно створений РФ дефіцит на газовому ринку

Але той, хто шантажує Європу економічною чи енергетичною кризою, завжди програє.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії від початку були направлені не тільки на Україну, а на Європу загалом. Це Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії.

Про це він сказав 7 квітня під час виступу перед парламентом Греції.

"І також ми можемо відкинути вороже російське військо геть з української землі. Ми можемо раз і назавжди навчити і Росію, і будь-яких інших потенційних агресорів, що той, хто обирає війну, завжди програє. Той, хто пробує позбавити незалежності і зруйнувати територіальну цілісність держав, завжди програє. Той, хто шантажує Європу економічною чи енергетичною кризою, завжди програє", - сказав президент.

Він також додав, що дії Росії від початку були направлені не тільки на Україну, а на Європу загалом.

"Це Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії. І щоб енергетична бідність стала новою реальністю на континенті. Це Росія робить все, щоб спровокувати спалах інфляції для багатьох народів. Росія в минулому році штучно створила дефіцит на європейському газовому ринку. І зараз робить все, щоб штучно створили дефіцит на світовому продовольчому ринку", - сказав він.

Нагадаємо, Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію РФ та на тимчасово окуповані території України – це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ.

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