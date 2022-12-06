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Росія розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України: хто підігріває агресивні настрої

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України: хто підігріває агресивні настрої

Фото: Associated Press

Прокремлівські відеоматеріали мережі RT, яка на початку 2022 року припинила свою діяльність у США, були представлені на платформі Rumble.

Кремль розгорнув операції з дезінформації проти України, щоб фальсифікувати злочини російських окупантів для американської та російської аудиторій. Мета - послабити підтримку України з боку США. Кремль зробив ставку на консервативних політиків США і медіасоюзників. 

Про це пише агентство The Guardian.

Прокремлівські відеоматеріали мережі RT, яка на початку 2022 року припинила свою діяльність у США, були представлені на Rumble. Це популярна серед консерваторів платформа обміну відео. Американські журналісти зауважують, що ця соціальна мережа минулого року отримала значне фінансування від компанії венчурного капіталу, заснована нещодавно обраним сенатором-республіканцем від Огайо Дж. Д. Венсом і підтримана мільярдером Пітером Тілем.

Допомога США є одним із пріоритетів Вашингтона

Від початку повномасштабного вторгнення Росії США активно допомагають Україні вистояти проти загарбників. Так, нещодавно президент США  Джо Байден заявив, що допомога Україні та боротьба з COVID-19 - головні пріоритети Вашингтона.

Зауважимо, видання Reuters з посиланням на Держдеп поінформувало, що США виділили Україні 53 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів з боку Росії. Пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Війна - тема номер один: як США допомагають Україні - Добрянський

Війна - тема номер один: як США допомагають Україні - Добрянський

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Дата публікації
Перегляди
1801
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