Росія розпочала гібридну війну – у Фінляндії прокоментували закриття кордонів з РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія не має право вирішувати, хто перетинатиме кордон Фінляндії та в'їжджати на території країн ЄС та НАТО, прокоментувавши закриття прикордонних переходів з РФ.

Про це вона сказала у Брюсселі, передає "24 Канал".

Еліна Валтонен зауважила, що влітку минулого року Росія змінила політику прикордонного контролю. За її словами, росіяни пропускають через кордон людей без дійсних документів.

"Це гібридна війна. Ми не можемо дозволити, щоб третя країна, особливо така, як Росія, яка заявила про свою ворожість до нас, вирішувала від нашого імені, кому в'їжджати до Фінляндії, а кому до Європейського Союзу, Шенгенської зони чи НАТО. Тому ми повинні були реагувати дуже швидко", – пояснила Валтонен.

Через це Фінляндія закрила східний кордон з Росією і шукає шляхи дозволу на в'їзд для людей, які мають право на пошук притулку у Європі.

Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив подовжити закриття контрольних пунктів пропуску на кордоні з Росією. Обмеження на кордоні діятимуть щонайменше до 11 лютого.

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