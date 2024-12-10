Росія розпочала відступ з Сирії: для евакуації військ залучені літаки та флот - ГУР

Росія розпочала масовий відступ своїх військ з Сирії, для чого використовує караван військово-транспортних літаків, на які вантажать техніку, озброєння та залишки особового складу.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Згідно з повідомленням, виліт з авіабази Хмеймім планується для кількох літаків Ан-124 та Іл-76МД, які мають доставити вантаж до аеродромів в Росії, зокрема в Ульяновськ, Чкалівський та Приволжський.

Крім авіації, для підтримки операції також залучено морські сили. Зокрема, в Балтійську підготували до відправки суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Александр Шабалін". На Середземному морі також перебувають великі десантні кораблі північного флоту Росії "Александр Отраковський" та "Іван Грєн", які йдуть курсом до Тартуса. В операції беруть участь і ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".

В Тартусі російські військові проводять екстрений демонтаж техніки та обладнання. Для забезпечення безпеки відступу вже прибула кілька сотень російських спецназівців.

Відомо, що Росія розраховує на можливі домовленості з антиурядовими силами Сирії для забезпечення безперешкодного виходу своїх військ. Навіть представники російської дипломатії більше не називають повстанців проти режиму Асада "терористами", а публічно демонструють більш нейтральну, навіть "милу" риторику.

Попри це, серед російських військових, які залишаються в Сирії, поширюються настрої фрустрації та пригнічення. Багато з них висловлюють невдоволення організаційною спроможністю командування та навіть своїми лідерами. Одна з російських військових баз наразі перебуває в облозі.

Нагадаємо, Росія звернулася до Туреччини з запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту з Сирії. Вона має намір залишити сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі "Хмеймім". Утім, для решти військ Москва шукає підтримки Анкари в організації безпечного процесу.

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