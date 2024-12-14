Росія розпочала вивід своїх військ з баз у Сирії - CNN

Раніше у РФ заявляли, що ведуть переговори про збереження своїх баз на території країни.

Росія, ймовірно, розпочала підготовку до вивода військ з військових баз у Сирії.

Про цей пише видання CNN, з посилання на супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs.

Повідомляється, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124, Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей — три Ан-32 і один Ан-72. У літаків відкриті новосові відсіки для прийому важкого обладнання.

Також на знімках видно, що російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52. Таким чином його готують до транспортування. Також до відправки до РФ готують систему ППО С-400, частини якої помітні на знімках.

РФ виводить війська з Сирії / Фото: Maxar Technologies

Крім того, супутникові знімки зафіксували російські кораблі, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.

Раніше російські засоби масової пропаганди повідомляли, що Москва веде переговори з новим керівництвом країни щодо збереження військових баз на території країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові пиячать і мародерять у Сирії, очікуючи евакуації.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі з’явилися кадри, на яких росіяни тікають із Сирії.

Читайте також: