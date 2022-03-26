Росія розпочала військові навчання на спірній з Японією території

Росія розпочала військові навчання на спірній з Японією території

Російські окупанти розпочали навчання на Курильських островах.

Росія проводить навчання на Курильських островах, які Японія вважає своїми.

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Про це повідомляє Reuters.

Росія проводить військові навчання на спірних Курильських островах із залученням понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки. Неочікувані навчання розпочались всього за кілька днів після того, як РФ і Японія розірвали всі мирні угоди щодо цієї території.

Як повідомляють російські засоби масової пропаганди, навчання передбачають тренування щодо відсічі десанту, а також знищення оборонної авіації, яка перевозит війська. Перевірятимуть також навички управління вогнем протитанкових керованих ракет.

Крім цього, підрозділи військ ППО проведуть комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які б здійснили десантний штурм.

Наразі не відомо, де саме проходять навчання на території островів, що з'єднують російський півострів Камчатка та найпівнічніший головний острів Японії Хоккайдо.

Слід зазначити, що суперечка щодо Курильських островів триває від Другої світової війни. Росія переконана, що ці острова є частиною її Курильського ланцюга. Натомість Японія вважає їх своїми Північними територіями.

Всього кілька днів тому Росія вийшла з тривалих договірних переговорів з Японією і заморозила спільні економічні проекти, пов’язані з островами. Таке рішення у Кремлі було ухвалено у відповідь на підтримку Японією санкцій Заходу щодо російської війни в Україні.

Нагадаємо, Саудівська Аравія оголосила про проведення воєнної операції у Ємені, оскільки єменські хусити обстріляли нафтовий гігант Aramco та електростанцію Аль-Мухтара.

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