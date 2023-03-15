Росія розробляє біологічну зброю: у Держдепі США розкрили пропагандистські наміри росіян

У Державному департаменті США заявили, що Росія створює наступальну біологічну зброю, натомість звинувачуючи в цьому Україну.

Росія продовжує поширювати фейки про "біолабораторії в Україні". У Держдепі США переконані, що ця ситуація яскраво показує, як РФ звинувачує інших у тому, що робить сама.

Про це сказав речник Держдепу США Нед Прайс.

За його словами, Кремль впродовж багатьох років поширює фейки про "біолабораторії в Україні", щоб викликати недовіру до мирних міжнародних зусиль та установ охорони здоров'я, які протидіють біологічним загрозам.

Прайс наголосив, що російська дезінформаційна кампанія про "лабораторії біологічної зброї в Україні" є однією з багатьох невдалих спроб РФ виправдати свою безпідставну війну в Україні.

У Держдепі кажуть, що Росія вдається до найрізноманітніших способів поширення таких фейків: влада країни, пропагандистські ЗМІ, веб-сайти, пов'язані з російською розвідкою, а також використання так званих "експертів", проплачених Кремлем.

"Ці структури працюють разом, щоб постійно скидати в інформаційне середовище дезінформаційні наративи, створюючи ілюзію множинності голосів, що перегукуються між собою", - вважають в Держдепі США.

Однак Прайс наголосив, що Росія не вперше звинувачує інших у тому, що вона сама робить, і "нещодавня заява РФ про біологічну зброю, пов'язана з Україною, не є винятком".

"Сполучені Штати оцінюють, що Росія продовжує підтримувати наступальну програму біологічної зброї, порушуючи свої зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної зброї", - додав речник Держдепу США.

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