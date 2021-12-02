Росія розташувала на спірних островах біля Японії ракетний комплекс “Бастіон”

Ракети “Яхонт” здатні вражати кораблі на відстані 300 кілометрів.

Розрахунки берегового ракетного комплексу "Бастіон" Тихоокеанського флоту Російської Федерації заступили на чергування на одному із островів Курильської гряди недалеко від Японії. Після закінчення Другої світової війни декілька островів вважаються спірними територіями між Москвою і Токіо.

Про це повідомили у четвер, 2 грудня, у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

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Техніку, особовий склад та матеріальні засоби доставили великі десантні кораблі на острів Матуа у центральній частині Курильської гряди.

До комплексу “Бастіон” входять надзвукові самонавідні протикорабельні крилаті ракети “Яхонт”, які здатні вражати сучасні бойові кораблі класу “крейсер” на дистанції до 300 км, а також чотири самохідні пускові установки з двома ракетами на кожній, бойова машина керування та чотири транспортно-зарядні машини.

Ракетні комплекси нестимуть цілодобове чергування, контролюючи прилеглу акваторію Тихого океану і протоки.

Японія оскаржує приналежність деяких островів Курильської гряди, які відійшли СРСР після Другої світової війни, наполягаючи на їх поверненні.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що планує повернути південні Курили, які Росія вважає своїми.

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