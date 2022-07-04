Росія щомісяця платить журналістам та політикам за поширення пропаганди - спецслужби Болгарії

Росія щомісяця платить журналістам та політикам за поширення пропаганди - спецслужби Болгарії

Країна-терористка РФ платить болгарським політикам, журналістам, громадським діячам та іншим за формування вигідної для неї громадської думки.

Сума послуг публічних людей сягає близько 2 тисяч євро на місяць.

Про це заявила речниця уряду Болгарії, керівниця апарату прем'єр-міністра Лєна Бориславова, повідомив Euractiv з посиланням на її виступ на радіо Darik.

За даними болгарських спецслужб, 4 000 левів ( близько 2 000 євро) були передані Росією болгарським громадським діячам, відомим журналістам, політикам й іншим публічним людям. Російська держава заплатила їм за поширення кремлівської пропаганди.

"Усі ви, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте: ви облажалися Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", - сказала вона.

За її словами, окремі оратори звикли заплутувати публіку, вводити в оману людей, і грати на страхах.

Нагадаємо, російські пропагандисти сіють паніку в Україні щодо можливого нападу Білорусі.

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