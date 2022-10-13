Росія шантажує ООН: погрожує вийти із "зернової угоди" у разі невиконання вимог

Постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив про можливість виходу Москви із угоди про розблокування українських портів у Чорному морі для експорту зерна. Дія “зернової угоди” завершується в листопаді та потребує продовження.

Про це російський дипломат повідомив в інтерв’ю Reuters.

За його словами, Москва направила листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому виклала перелік претензій.

Обговорення цих вимог повинно відбутися в неділю, 16 жовтня, під час зустрічі представників ООН з російською стороною в Москві в неділю.

Гатілов натякнув про можливість виходу Росії з цієї угоди, якщо до претензій не дослухаються. Про зміст цих вимог можна лише здогадуватися, оскільки конкретного переліку дипломат РФ не озвучив і копії листа агентству не надав.

"Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", – сказав в інтерв’ю Гатілов, додавши, що “ця угода повинна бути рівноправною і чесно виконуватися всіма сторонами".

Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мосту, назвавши його прикладом "терористичних актів".

Як повідомлялося раніше, в липні цього року за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розпочати експорт зерна із українських портів у Чорному морі, які були заблоковані через російське вторгнення.

Нагадаємо, Україна веде важкі переговори, щоб забезпечити продовження надходження зерна з її портів після того, як угода про експорт агропродукції закінчиться наприкінці наступного місяця.

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