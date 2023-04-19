Росія шпигує за Заходом за допомогою кораблів-привидів — BBC

Під час розслідування міжнародної групи журналістів один із репортерів зняв так зване рибальське судно, яке охороняли озброєні люди в масках.

Росія використовує для шпигунства за країнами Заходу “кораблів-привиди”, місією яких є збір інформації про критичну інфраструктуру на півночі Європи.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів з Великої Британії, Швеції, Данії та Фінляндії, яке тривало кілька місяців, повідомляє ВВС .

Розслідувачі вважають, що Москва зацікавлена в тому, щоб знати, куди у країнах Заходу можна завдати удару в разі ескалації конфлікту в Україні. Тому розвідувальні кораблі виконують картографування вітрових електростанцій, комунікаційних кабелів або підводного енергопостачання.

Журналісти кажуть, що корабель-розвідник під виглядом риболовецького судна вперше був помічений поблизу Шотландії, після чого він пройшов прямо повз вітрові електростанції кількох країн у цьому районі. Північне море всіяне такими вітроелектростанціями, потенціал у цьому районі величезний, тому всі європейські країни намагаються використовувати його для виробництва зеленої енергії.

Журналісти, які задокументували маршрут розвідувального корабля, який, як вони стверджують, збирав розвідувальні дані для Москви, задокументували численні маршрути судна, і ця карта показує, що цілями були всі регіони в Північному морі. Судно проходить повз Швецію, Данію, також наближається до Норвегії, а потім досягає узбережжя Великої Британії.

З посиланням на голову розвідки Норвегії журналісти стверджують, що ця програма створена Росією від моменту вторгнення в Україну, і цілий флот кораблів блукає Північним морем. Вони зареєстровані як рибальські судна, але на борту знаходяться шпигуни, які збирають розвідувальні дані про критичну інфраструктуру країн у цьому районі.

Журналісти-розслідувачі сіли на шлюпку та підійшли до шпигунського судна. Як тільки вони підійшли до російського корабля, на палубі з'явилися кілька озброєних людей у масках.

Як відомо, кілька північноєвропейських країн підозрюють Росію в шпигунстві в цьому європейському регіоні. Норвегія, наприклад, нещодавно вислала 15 російських дипломатів, які займалися збором інформації. Водночас Голландія заявила, що Росія готує диверсію проти енергетичної інфраструктури.

Кремль категорично заперечує всі звинувачення у шпигунстві, називаючи їх “західною вигадкою”.

Нагадаємо, за тиждень до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які сталися у вересні 2022 року, Балтійський флот ВМС РФ проводив масштабні маневри, які могли бути прикриттям для диверсії.

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