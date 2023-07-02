Росія скасувала головне міжнародне авіашоу: у британській розвідці назвали причину

Саме під час цього щорічного шоу РФ демонструвала увесь сектор авіації.
На тлі побоювань щодо можливої атаки безпілотниками у Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS.
Про це інформує Міноборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що саме під час цього щорічного шоу РФ демонструвала увесь сектор авіації: як цивільні, такі і військові літаки. Зокрема, це допомагало країні-агресорці залучати нових клієнтів.
"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.
За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.
Додамо, що наразі шоу перенесли на наступний рік.
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