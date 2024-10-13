Росія скасувала військові навчання у Чорному морі: британська розвідка озвучила причину

Росія вперше за два роки у вересні організувала морські навчання. Але Москва побоялася проводити навчання у Чорному морі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що російський флот провів масштабні навчання від 10 до 16 вересня після дворічної паузи.

За даними аналітиків британської розвідки, навчання "Океан-24" були спробою РФ продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну.

У РФ стверджують, що у навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч солдатів. Навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Тоді як розвідка Британії пише, що Росія сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти участь у навчання.

"У Чорному морі не було жодної активності "Океан-2024", найімовірніше, через атаки з боку України в перших місяцях 2024 року", - йдеться у зведенні.

Раніше експерт пояснював, як здолати російський флот у Чорному морі.

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