Росія спричинила найнебезпечнішу ситуацію в Європі за останні 3 десятиліття - очільник Литви

За словами очільника Литви, у Європи зараз є достатньо інструментів для того, аби "не дати Росії вжити агресивних дій".

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Росія спричинила "найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років" не лише для України, а й для всієї Східної Європи.

Про це повідомляє він заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, пише LRT.

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"На жаль, ми бачимо мобілізацію російських військ на кордоні з Україною. Ми, наймовірніше, зіткнулися із найнебезпечнішою ситуацією за останні 30 років. Я говорю не лише про Україну, а й про весь східний фланг НАТО, про балтійський регіон", - сказав Науседа.

Він додав, зараз в Європи є достатньо інструментів для того, аби "не дати Росії вжити агресивних дій".

Як повідомляли раніше, у НАТО заявили, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону України. Генсек Альянсу вкотре попередив Кремль про "серйозні наслідки" у разі агресії проти нашої держави.

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