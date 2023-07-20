Росія спричиняє глобальну харчову кризу виходом із “зернової угоди” — Боррель

Головний дипломат ЄС також назвав обставину, яка ще більше заглибить харчову кризу.

Росія несе відповідальність за глобальну кризу з постачанням продовольства, заявив у четвер, 20 липня, голова євродипломатії Жозеп Боррель через кілька днів після того, як Кремль оголосив про вихід Росії із “зернової угоди”.

Про це повідомляє Reuters.

“Що нам точно відомо, так це те, що це спричинить велику та глибоку харчову кризу у світі”, — заявив Боррель журналістам перед виходом на зустріч із міністрами закордонних справ Європейського Союзу.

Боррель також звинуватив Росію у свідомому нападі на зернові склади у південному портовому місті Одеса, що, за його словами, ще більше поглибить харчову кризу.

Нагадаємо, 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи. У МЗС РФ 4 липня заявили, що не бачать підстав для продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови – першим пунктом вимог було підключення до SWIFT “Россельхозбанка”.

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