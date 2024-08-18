Росія спробує відбити захоплену територію Курської області: The Times назвало терміни

Операція ЗСУ в Курській області та захопленням багатьох населених пунктів стала ганьбою для російської армії. Втім, армія РФ може спробувати відбити територію, яку контролюють українські військові.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Автори статті пишуть, про дуже успішну операцію ЗСУ в Курській області. Втім, росіяни можуть зібратися для здійснення контрнаступу в цьому регіоні та спробують повернути захопленні Україною території до кінця жовтня цього року.

"Передбачається, що Росія контратакує під Курськом до настання зими наприкінці жовтня. Західні аналітики сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони захопили", – йдеться у матеріалі.

Зазначається: яким чином не закінчилася би операція українських військових у Курській області, вона стала тріумфом для України і ганьбою для РФ. Адже російські війська лише за кілька тижнів втратили 15 тис. одиниць бронетехніки і 6 тис. танків та були змушені розгорнути старі танки Т-54 – 70-річну модель, списану понад 40 років тому.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на дипломатів пише, що наступ в Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ. У ролі посередників мали виступити катарці, які зустрічалися б окремо з українською і російською делегаціями.

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