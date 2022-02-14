Росія стала на крок ближче до визнання "Л/ДНР": Комітет Держдуми підтримав два проєкти постанови

Росія стала на крок ближче до визнання "Л/ДНР": Комітет Держдуми підтримав два проєкти постанови

Законопроєкти будуть винесені на обговорення Держдуми під час пленарного засідання 15 лютого.

Профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав одразу два варіанти постанови про звернення палати до президента РФ визнати самопроголошені території Донецької та Луганської областей як народні республіки. Вони обидва були спрямовані до Ради Думи у понеділок, 14 лютого.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними журналістів, за кожен проєкт в комітеті проголосували по 3 особи. Перший проєкт постанови винесла комуністична партії РФ. Другу внесли перший заступник голови комітету Віктор Водолацький та заступник голови комітету Артем Туров.

За джерелом повідомлення, другий варіант звернення також передбачає заклик до глави держави визнати незалежність ДНР та ЛНР, але після консультацій із МЗС щодо дотримання міжнародних домовленостей, включаючи мінські угоди.

Тим часом, за повдіомлення речника президента Росії Дмитра Пєскова, Володимир Путін 14 лютого проведе окремі зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та головою Міноборони Сергієм Шойгу. Це будуть непублічні заходи. Про що говоритимуть президент РФ з високопосадовцями - невідомо.

Нагадаємо, депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Проситимуть розглянути питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом обох самопроголошених республік "про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги".

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