“Росія становить постійну загрозу”: США опублікували нову стратегію нацбезпеки

У середу, 12 жовтня, Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США, в якій йдеться, зокрема, про стосунки з Російською Федерацією, яка стала державою, де поєднують "авторитарне управління з ревізіоністською зовнішньою політикою".

Повний текст цього документа опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Про російський імперіалізм

У стратегії нацбезпеки США, зокрема, йдеться про те, що протягом останнього десятиліття “російський уряд вирішив проводити імперіалістичну зовнішню політику”, кульмінацією якої стало “повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалення її уряду та підкорення Росії”.

“Цьому передувало вторгнення Росії в 2014 році до України, її військове втручання в Сирію, її багаторічні спроби дестабілізувати своїх сусідів, використовуючи розвідувальні дані та кіберспроможності, а також відверті спроби підірвати внутрішні демократичні процеси в країнах Європи, Центральної Азії та в усьому світі. Росія також нахабно втручалася в політику США і працювала, щоб посіяти розбіжності серед американців”, - наголошує адміністрація президента Байдена.

Порушення прав людини в Росії

У стратегії нацбезпеки США підкреслили, що російський уряд під керівництвом президента Путіна порушує також права людини всередині своєї країни, придушує свою опозицію та закриває незалежні ЗМІ. Це призвело до того, що в Росії виник застій політичної системи, яка не реагує на потреби своїх людей.

Путін не зміниться

У документі наголосили, що США докладали зусиль, щоб обмежити суперництво та визначити прагматичні сфери співпраці, але президент Путін відкинув їх.

“Тепер ясно, що він не зміниться. Росія зараз представляє безпосередню та постійну загрозу міжнародному миру та стабільності. Це не про боротьбу між Заходом і Росією. Йдеться про фундаментальні принципи Статуту ООН, учасником якої є Росія, зокрема щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та заборони захоплення території шляхом війни”, - йдеться у документі.

Підтримка України

У новій стратегії нацбезпеки США йдеться про подальшу підтримку України, яка дає відсіч російській агресії, допомогу її економічному відновленню, заохочення реінтеграції в Європейський Союз, а також згуртування світової спільноти, щоб притягнути Росію до відповідальності за звірства, які вона вчинила в Україні.

Стримування Росії

“Ми стримуємо стратегічні галузі економіки Росії, включаючи оборону та аерокосмічну сферу, і ми продовжуватимемо протидіяти спробам Росії ослабити й дестабілізувати суверенні країни та підірвати багатосторонні інститути. Разом з іншими членами НАТО, ми зміцнюємо нашу оборону та стримування, особливо на східному фланзі”, - сказано в документі.

Сполучені Штати також будуть стримувати і, якщо необхідно, відповідати на дії Росії, які становитимуть загрозу основним інтересам США, включно з нападами Росії на американську інфраструктуру та демократію.

Про погрози ядерним ударом

“Звичайні військові сили Росії будуть ослаблені, що, ймовірно, посилить потугу Москви опиратися на ядерну зброю у своєму військовому плануванні. Сполучені Штати не дозволять Росії або будь-якій іншій державі досягати своїх цілей шляхом використання або погрози застосування ядерної зброї”, - йдеться у документі.

У Білому домі підкреслили, що через дії Росії сучасні механізми безпеки прийшли у занепад.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 6 жовтня попередив про реальність ядерних погроз Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні.

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