Росія може напасти на Швецію: міністр оборони назвав мету ймовірної агресії

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон вважає, що Росія може напасти на цю скандинавську країну для отримання контролю над Балтійським морем.

Про це він заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

“Москва перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне, але її флот у Санкт-Петербурзі та Кенігсберзі (тобто російському Калінінграді — ТСН.ua) залишився практично недоторканим. Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну”, - сказав Йонсон.

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Метою агресії Кремля, за словами шведського міністра оборони, може стати прагнення домінувати у Балтійському морі.

“Після початку російського вторгнення в Україну військове, а також комерційне значення Балтійського моря для Кремля ще більше зросло. Тому ми маємо враховувати агресивні наміри Росії у своїх військових планах”, - зазначив він.

При цьому Поль Йонсон зауважив, що Швеція реалізує амбітну програму з розширення свого військово-морського флоту.

“ВМС Швеції традиційно зосереджені в Балтійському морі. Наші підводні човни чудово знають морське дно. Ми також маємо великий флот кораблів і чудовий десант. Однак через поточну ситуацію ми реалізуємо амбітну програму розширення ВМС”, - зазначив він.

Нагадаємо, Швеція передасть Україні свій 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки на загальну суму 4,6 млрд шведських крон (443 млн дол.).

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