Росія становитиме довгострокову загрозу для країн НАТО — міністр оборони Литви

Росія продовжує зміцнювати свої можливості в напрямку Заходу і представлятиме довгострокову загрозу для НАТО.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після зустрічі з міністром оборони Греції Ніколаосом Дендіасом, який прибув до Вільнюса, передає LRT.

“Надзвичайно важливо, щоб адаптація колективної оборони НАТО, яка зараз триває, була реалізована якнайшвидше”, – наголосив він.

Також читайте Литва переміщує ракети ближче до кордонів з Росією - Newsweek

Під час візиту грецького колеги литовський міністр висловив сподівання на участь Греції у ротаційній моделі протиповітряної оборони Литви.

Відповідно до попередніх домовленостей у трьох балтійських країнах, які є членами НАТО, будуть розташовані засоби ППО, які почергово надаватимуть Німеччина, Швеція, Нідерланди, Італія та Греція.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України.

Читайте також: