Росія стикається з численними труднощами під час евакуації своїх військ з Сирії - ГУР

На території Сирії вже з’явилися найманці російських ПВК.

Сотні російських солдатів не можуть вибратися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі через побоювання атак на їхні колони.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Водночас озброєні угрупування вішають російський прапор для безперешкодного пересування своїх колон, зокрема вздовж траси М4.

"Полковник російської армії дмітрій мотрєнко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії — випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Сирії для захисту російських підрозділів з’явилися найманці російських ПВК, серед яких “африканський корпус”.

Відомо, що 13 грудня 2024 року майже тисяча російських військових вирушила з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

"До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до ростова-на-дону, чкаловска та владівостока", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що російські військові пиячать і мародерять у Сирії, очікуючи евакуації.

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